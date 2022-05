Sabrina CAILLEAU

Exerçant dans l'environnement de l'enseignement supérieur tourné à l'International, je suis dotée d'une culture institutionnelle et économique. Forte d'un parcours multi-compétences, j'exerce à la fois des missions d'assistanat et de gestion au niveau de la Direction du campus de Cholet et parallèlement des missions au sein de la Direction des programmes Bachelors au niveau du pilotage opérationnel des programmes Bachelors sur tous les campus ESSCA.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Gestion

Ressources humaines

Gestion de projet

Communication institutionnelle

Communication interne

ERP

Communication externe

Microsoft Office