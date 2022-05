Sabrina CAPPELLINI

Après avoir passé plus de 20 ans sur la glace et parcouru les 4 continents au sein des troupes les plus prestigieuses , j'ai crée en 2009 Delice show avec l'envie de donner une autre dimension au patinage artistique .



Grace à ce concept unique j'ai eu l'honneur de faire patiner ma troupe lors d'évènements fabuleux et magiques :



A Venise pour Franco Dragone ( cirque du soleil ) , Bruxelles pour un défilé de mode , Abu dhabi pour la chambre de commerce francaise , Hong kong pour Hello kitty et plusieurs autres évènements privés à Genève , Cannes , Monaco , en Italie etc ..