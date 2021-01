Sabrina CHANTELOUP

- 10 ans d'expérience en business analyse et gestion de projets digitaux

- 4 ans d'expérience en Agile SCRUM



AGILE SCRUM

- Priorisation du Product Backlog

- Rédaction des User Stories : bénéfices utilisateur, règles métier, critères d'acceptation

- Poker planning, sprint review, retrospective and daily meeting



COMPETENCES

- Planification projet et suivi des jalons

- Coordination projet avec les équipes métiers, développeurs et UI / UX designers

- Conception de sites web responsive et application mobile

- Expression du besoin : benchmark, persona, ateliers métier

- Spécifications fonctionnelles, modélisation de workflow

- Cas de test, tests fonctionnels