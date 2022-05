Sabrina CHAUVEAUX

Grâce à toutes mes expériences professionnelles diverses et variées, j'ai su acquérir des compétences dans bien des domaines administratifs.

La relation clientèle, l'envie d'apporter mes conseils et de trouver une solution qui plaira tant à l’entreprise qu'à notre client sont des atouts primordiaux pour moi.

La valeur humaine est un élément clé pour la réussite d'un bon partenariat.



I do speak English but I don't use it enough. I took english lessons at the end of 2016 and had my TOEIC Test with 775/990pts. I could do better of course like everyone. I am able to speak with a foreign person and understand the main of the subject. I'm sure I can proove my level if you need by using your phone and talk to me in english



Mes compétences :

Microsoft Office

LOGIBAT

Lotus Notes

COHERIS

Thunderbird

Microsoft Outlook

Informatique

SAP

IBM AS400 Hardware

Exports