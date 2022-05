Sabrina CHEREF

*L’idée :

L'innovation et l'audace au service d'expériences utilisateurs toujours plus attrayantes et sur tous les supports. En un mot: ATAWAD! (AnyTime AnyWhere Any Device)



*Mon écosystème (large et international):

Groupes media, chaînes, opérateurs, acteurs du web, fournisseurs de contenus, fournisseurs de technologies, fabricants.



*Avant :

- 3 ans Responsable Commercial et Marketing chez httv, un des principaux fournisseurs de solutions de TV connectée en Europe et en Asie.

J'ai contribué chez httv au lancement du nouveau standard européen HbbTV: la jonction entre le monde traditionnel de la TV (le broadcast) et du web et qui fournit aux annonceurs une nouvelle porte d'entrée au plus grand canal de promotion.

> Illustration en images de HbbTV: http://www.youtube.com/watch?v=pQlV3ZVCYhE



- 2 et demi chez Orange: marketing de l'Innovation et marketing opérationnel



- 2 ans de management artistique.



*Quelques réalisations:

- Distribution d'un titre original sur 101 500 exemplaires.

- Lancement d'un produit innovant adopté par 7 acteurs majeurs de la TV numérique en 2 mois.

- Ouverture de 15 comptes majeurs à travers l'Europe et d'une base de 2000 contacts à l'international dans le secteur de la TV numérique.



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion de projet marketing

Business development

Promotion

Communication

Vente

Marketing

Négociation