Sabrina CHERON

De nature dynamique, organisée et enthousiaste je sais pouvoir m’investir totalement dans mon travail afin de relever les challenges et développer le chiffre d’affaire de mon secteur.



Toujours à la recherche de challenges et de difficultés, je saurai être disponible immédiatement et suis plus que jamais prête à m’investir totalement dans les missions que vous me confierez.



Forte de plusieurs années d'expérience en tant que commerciale, je pense ainsi correspondre à vos attentes.

J'ai une facilité d'adaptation car j'ai touché un peu à tous ( complément alimentaire, herboristerie, groupement, produits OTC,...)



Mes premières expériences en tant que déléguée pharmaceutique montre bien qu'il y a un réel investissement et une volonté à toujours faire plus.



Accro du challenge et gagneur dans l’âme, j'arrive à me dépasser dans la difficulté. Je ne me décourage jamais et aime la compétition pour la conquête de mon business.



Charismatique, je sait affirmer ma présence et faire preuve d'éloquence. je m’impose naturellement et fait valoir mon point de vue, ce qui m'aide dans mes négociations si je m’y prend avec tact.



Bateleur dans l’âme, j'aime marchander et convaincre. je suis audacieuse et prend plaisir à gagner l’adhésion de mon auditoire. je vais aborder le processus commercial comme un jeu où chaque manche est à remporter.



Mes compétences :

Autonomie

Persévérance

Rigueur