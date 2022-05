Sabrina CHIBANE

La société TAKE-OFF est spécialisée dans l'externalisation de tout ou partie d'un service commercial.



Notre objectif est d'aider nos clients à développer leur portefeuille clients, piloter et augmenter leurs revenus.



Nos domaines d intervention sont les suivants :



- Audit commercial

- Détection et qualification de projet à travers notre cellule de commerciaux sédentaires

- Externalisation d’ingénieurs commerciaux, managers et directeurs commerciaux



Selon vos besoins, votre secteur d'activité et vos objectifs, nous adaptons notre mode d intervention afin de nous fondre dans votre organisation.



Le but de TAKE OFF est donc d'identifier et de lever les freins à votre croissance, de décupler vos ventes , et au final de vous transmettre les clés d une croissance pérenne.



Mes compétences :

Dynamisme