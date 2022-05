Sabrina CHIKH

J’exerce mes activités d’enseignement auprès d’un public grande école dans le domaine de la finance d’entreprise (Fondamentaux de la finance d’entreprise, Analyse financière, Investissement – Financement) et de la finance de marché (Marché des actions, marché obligataire, marché des options, Gestion de portefeuille, Introduction en bourse, …). Mes domaines d’intervention se sont également étendus au contrôle de gestion/gestion budgétaire, à des cours portant sur la découverte de toutes les fonctions de l’entreprise ainsi qu’à la préparation du PCIE (Passeport des Compétences Informatiques Européen) et à l’animation de Business Games.



D’un point de vue recherche académique je m’intéresse particulièrement à l’effet du dirigeant sur la performance et la stratégie des entreprises.

Résumé de ma thèse :

L’influence des dirigeants sur la performance (ou contre-performance) de la firme fait l’objet de nombreux débats. Selon la vision déterministe, les pressions internes et externes qui s’exercent sur le dirigeant sont si importantes que ce dernier dispose de très peu de marge de manoeuvre pour influencer les résultats de la firme. D’un autre côté, selon les partisans de l’école du leadership, le dirigeant est l’unique architecte de l’entreprise et c’est à lui qu’incombe la performance de l’entreprise. Ces deux points de vue sont nuancés par le concept de latitude managériale qui mesure la marge de manoeuvre dont le dirigeant dispose et qui lui permet de se démarquer significativement des autres entreprises du secteur. Cette thèse s’intéresse à la responsabilité du dirigeant sur la performance de la firme ainsi que sur les décisions qui y sont opérées. Elle porte sur les grands patrons français qui ont, notamment, la particularité de former de puissants réseaux sociaux. Le premier chapitre dresse un portrait des grands dirigeants français et met en évidence les principales caractéristiques des décideurs hexagonaux. Le deuxième chapitre étudie le phénomène d’endogamie observé lors des successions de dirigeants ainsi que l’impact sur la performance de la firme. Le troisième chapitre propose une évaluation de l’effet du dirigeant sur la performance de la firme. Enfin le quatrième chapitre mesure l’impact du pouvoir du dirigeant sur les décisions de de croissance externe de la firme. Cette thèse corrobore l’idée que le pouvoir économique demeure au sein d’une caste dirigeante fermée.

Par ailleurs, je travaille avec mes co-auteurs sur d’autres problématiques:

- Sur la relation entre l’éthique, le pouvoir et la rémunération des dirigeants avec Helen Bollaert (Skema) et Valérie Petit (EDHEC) http://valerieclairepetit.blogspot.fr/2012/05/nouveau-projet-de-recherche-sur-la.html

- Sur les déterminants des cross-border M&As notamment à travers les caractéristiques des dirigeants avec Jean-Yves Filbien (UQAM), séjour à Montréal, UQAM Juin 2012 dans le cadre de la mise en place de cette étude.

- Sur une étude comparative de la rémunération des dirigeants européens avec Yacine Belghitar (Cranfield University) et Ephraim Clark (SKEMA et Middlesex University)

- Sur la relation entre l’efficience écologique et l’évaluation des M&As par le marché avec Hicham Daher (IESEG) et Dhoha Trabelsi (Lille 2)



Egalement, je porte un vif intérêt à la finance comportementale, un ouvrage sur le sujet est en cours de rédaction avec Pascal Grandin (Lille 2, Skema).



Publications académiques :



Chikh, S., Filbien J.-Y, 2011. Acquisitions and CEO power: Evidence from French networks.

Journal of Corporate Finance, 17, 1221-1236.

Chikh, S, à paraître, Physionomie des patrons du CAC40 : la persistance des élites françaises. N° 4/13 de Gestion 2000 (juillet-août 2013).



