Sabrina COLMANT (BERGÉ)

Experte SEO depuis 10 ans dans le secteur de la rénovation énergétique, du bâtiment et de limmobilier, jai su élaborer la stratégie SEO pour les sites des entreprises Effy, Seloger et Meilleurs Artisans.



Ainsi, jai pu contribuer à des projets générateurs de croissance en termes de trafic et de conversion comme faire du siteArray le n°1 de la rénovation énergétique en ligne. Jai su apporter mon expertise sur des projets techniques avec la migration de sites au sein de Seloger et dEffy. Jai également participé au lancement de nouvelles offres comme la mise en place du site Effy en déployant la stratégie de contenus et de netlinking.



À l'écoute du marché, n'hésitez pas à me contacter !