Master – Informatique – Spécialisation Réseaux à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) Sorbonne Universités et TELECOM ParisTech.



Licence Informatique parcours Informatique, titulaire d'un DEUG mention Informatique, et aussi des études d'Ingénierie de Système, enseignant d’informatique dans des instituts au Brésil et au Pérou, développeur de sites internet en France.



Mon cursus professionnel m’a permis de développer outre les compétences techniques, des compétences personnelles comme l’organisation, l’autonomie, l'analyse et l’adaptabilité.



Je maîtrise la configuration des matériaux réseaux CISCO et D-LINK comme le Router, le Switch L2 et L3, le Access Point et l'installations du câblage structuré en CAT 6.



J'ai de l'expertise dans la programmation Web : PHP, XHTML5, CCS3, SQL2/3. J'ai déjà créé plusieurs sites internet. J'ai une connaissance approfondie en CMS Joomla et langage JAVA et Android



Vous pouvez me contacter :

Par téléphone : 06 20 71 19 79

Par mail : carlos.herrera@hotmail.fr



Merci de votre visite.