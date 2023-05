Profil: ingénieur softwares embarqués et développement applicatif





INSSET - INstitut Supérieur des Sciences Et Techniques

UPJV - Université de Picardie Jules Verne



Etudiant Master 2 GSI - Spécialité IPPI

Parcours Systèmes Embarqués



Mail: alexis.frerebeau@gmail.com





Mes compétences :

.NET de Windows

FPGA

Base de données

C#

Linux embarqué

Framework Qt

C + + / C

Java / Android

Technologie Atmel

ARM 7 et ARM11

UML - SysML

Traitement du signal

OS Temps Reel - FreeRTOS

Verilog - VHDL

DSP Texas instrument

Programmation C

Electronique

Objective-C

Mac OS X