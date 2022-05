Sabrina COUDERT

Après une licence de psychologie, je me suis orientée vers un master Communication et Marketing, au Centre Européen des Produits de l'Enfant, à Angoulême. Aujourd'hui titulaire d'un master 2 Communication et Marketing, spécialisé dans le management plurimédia des produits de l'enfant, je viens de terminer mon stage de fin d'études au sein de la société Corolle en tant qu'assistante marketing / assistante chef de projet dans le cadre du lancement d'une nouvel univers de produits. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique les notions théoriques étudiées lors de mes études au Centre Européen des Produits de l'Enfant : gestion de projets, rédaction de briefs, suivi opérationnel , suivi du plan de communication ... Mes expériences professionnelles antérieures m'ont, quant à elles, permis d'acquérir la rigueur,le sens des responsabilités, le sens du travail en équipe.



Mes compétences :

Étude de marché

Communication

Sociologie