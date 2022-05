Sabrina D'AVIRRO

Conceptrice, Designer ainsi que architecte scénographique pour le Cirque du Soleil, j'oeuvre présentement en tant que Mandataire au Canada pour l’organisation humanitaireArray. DIGNITÉ pour toutes les filles. Notre objectif est d'atteindre plus d'un million de filles à travers le monde. Notre programme permets d'offrir aux jeunes filles des solutions de vie à long terme par le biais de formations et d'accompagnements, leur permettant ainsi d'être autonome.

En ce moment, nous œuvrons auprès de plus de 2000 filles à Kibera, Nairobi, l'un des plus grands bidonvilles du continent africain.



Mes compétences :

Anglais

Français

Italien

Perspectives