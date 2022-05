Sabrina DEBROSSE

Dotée d'un BTS Assistant de Manager, et forte de 6 ans d'expérience, je suis à la recherche d'un emploi qui puisse me permettre de mettre en oeuvre toutes mes connaissances et compétences professionnelles.



Je souhaite avoir un poste de support qui me m'offrir des possibilités d'évolution sur le long terme.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion des évènements

Organisation de voyage professionnelle

Organisation d'évènements

Veille informationelle

Analyse, Rapport

Participation aux recrutements

Toutes tâches administratives

Notion comptable

Prospections

Recouvrement