Sabrina DELARBRE

Je suis gestionnaire locatif depuis 1999.

J'assure l'ensemble des tâches de gestion locative d'un patrimoine immobilier, de la désignation du locataire à la clôture du compte après son départ. Je veille à l'occupation du parc placé sous ma responsabilité et assure le bon encaissement des loyers et des charges effectué par le comptable. Je suis capable d'intégrer les multiples facettes de la gestion locative pour assurer la production d'un service cohérent et de qualité pour la satisfaction du client : gestion administrative, commerciale et technique.