Sabrina DELHOMME

Je vais vous présenter l’histoire d’une entrepreneuse par procuration ou plutôt la vie de ceux que j’ai eu la chance de conseiller depuis les 9 dernières années.



Tantôt compétiteur, défaitiste, gagnant ou déprimant, celui qui a la bosse de l’entrepreneuriat passera forcément par ces états extrêmes.



Ma mission est de faire en sorte justement que cette aventure soit la plus pétillante possible, augmenter la part du bénéfice et réduire les risques, parce que si on y laisse des plumes rien n’est indélébile. J’assiste tous les jours à des victoires sur la vie, incroyables et inespérées. Conseiller sur le fond (marketing, commercial/communication, gestion, etc.) et sur la forme (les compétences comportementales) favoriser la hauteur de vue et surtout inciter à tirer le meilleur de de chaque situation. C’est un métier passionnant, d’ouverture et d’éveil.



Je suis sur Viadeo pour échanger avec toutes les personnes qui travaillent dans l’intérêt de l’entrepreneur, espaces de coworking, accélérateurs, groupement d’entrepreneurs, peu importe le flacon pourvu que l’on ait l’ivresse.