Sabrina DEMAGNY

Chef de projet / Formatrice en e-learning et en formation présentielle, depuis plus de 7 ans j'accompagne les entreprises et les centres de formation dans la valorisation de leurs contenus et dans leur augmentation de satisfaction client.



Alliant méthodologie et pragmatisme, je mets en oeuvre différentes méthodes pédagogiques afin de motiver et de satisfaire les besoins en formation de mes clients.



Que ce soit à travers la méthode pédagogique POLA - méthode spécialement conçue par ASB Consulting - où à travers d'autres méthodes pédagogiques innovantes (PBL, ...), les formations dispensées par l'entreprise ASB-Consulting sont toujours centrées sur l'apprenant.



Mes compétences :

Pédagogie

Conseil

Formation

E-learning