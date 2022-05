Sabrina DEMARY

Dynamique et rigoureuse, motivée et disponible, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'Hydrogéologue.



J’ai acquis durant mes années universitaires des connaissances approfondies, et à travers mes premières expériences professionnelles les outils d’étude associés, dans les domaines des Sciences de la Terre: en géologie, géophysique, géotechnique et plus particulièrement en hydrogéologie, me permettant d’avoir une vision globale et intégrée des ressources en eau. Je suis ainsi en mesure d'assurer des études d'évaluation et de suivis quantitatifs et qualitatifs pour divers types d'aquifères (aquifères karstiques, nappe alluviale, aquifères fissurés).

Parallèlement, j’ai eu l’opportunité lors de mes précédentes missions de me confronter plus spécifiquement à la conduite d'études hydrogéologiques dans leur intégralité (traçages en milieux karstiques pour définition des bassins d'alimentation et des périmètres de protection des captages AEP ; Caractérisation structurale et fonctionnelle d'aquifères karstiques; caractérisation, évaluation, suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eaux souterraines sur le bassin versant de la Charente,...)

Par ailleurs, mon travail de fin d’études (2008), a été pour moi l’occasion de mettre en exergue ma double compétence en hydrogéologie et géophysique en mettant en œuvre et en développant des techniques de prospection géophysique à des fins d'identification et de caractérisation des ressources en eau.



Mes compétences :

Géophysique

Suivi de projet

Hydrogéologie

Vulgarisation scientifique