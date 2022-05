Sabrina DEMELLIER

13 ans d'expérience en agence de communication/agence digitale et chez l'annonceur



"Customer oriented" à la vision ROIste, mon objectif est de vous accompagner dans la croissance de votre activité, de définir et d’optimiser les actions marketing, webmarketing et digital



Anglais courant et professionnel



A la recherche d'opportunités sur la région de Valence - Drôme



Mes compétences :

Gestion de projets

Social media

Management d'équipe

Webmarketing

Google analytics

Création de contenus

E-crm

Charte graphique

Organisation d'évènements

Relation clients

Management projet

SEO

Intranet

Stratégie multicanal

Stratégie digitale

Stratégie de communication