Sabrina DÉMORÉ

Je suis titulaire du titre professionnel secrétaire comptable

Je recherche un emploi de secrétaire comptable, aide comptable ou assistante comptable



Mes compétences :

Réaliser les bulletins de paie simple

Ciel Compta

Établir lettrages et pointages des comptes clients

Actualiser et créer des tableaux de suivi

Logiciel excel 2010

Logiciels word 2010

Établir un rapprochement bancaire et comptabiliser

Accueillir et orienter un correspondant et un visi

Assurer le traitement du courrier

Produire des documents professionnel

Compatbiliser les documents commerciaux

CIEL Gestion commerciale

Établir et comptabiliser les déclarations de TVA