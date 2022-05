Bonjour à tous,

Actuellement sur l'île de la Réunion je souhaite un retour en métropole, l'entreprise et le poste déterminerons le secteur géographique, mais de préférence Normandie, Corse, Savoie, Haute Savoie, APM pour les laboratoire LOHMANN et RAUSCHER (plaie et cicatrisation) via Prespharm OM, j'occupe un poste de DP, VM, je gère la stratégie commrciale, les accords groupements et grossiste. N'hésitez pas à partager cette information, je suis disponible pour tout entretien par skype, visio conférence pour un premier contact.... Commerciale expérimentée, grande capacité d'adaptation, négociatrice, excellent sens du relationnel. Esprit d entreprise, optimiste, persuasive, organisée et réfléchie.



merci de faire suivre cette information à vos contacts



cordialement



Sabrina Demouchy



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Animation de formations

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Gestion commerciale

Techniques de vente

Merchandising, TECHNIQUES DE COMMUNIACATION , TECH

Merchandising