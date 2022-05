Sabrina DESFONTAINES

Dans le secteur bancaire depuis 17 ans en tant que gestionnaire paiement et chargée de relation clientèle font qu'à ce jour j'ai appris à travailler en toute autonomie, avoir un bon sens commercial et acquis d'excellentes qualités humaines.

Ma soif d'apprendre m'a poussée vers la formation Assistante Commerciale option Web au sein d'IFOCOP pour obtenir mon diplôme et exercer le métier qui me correspond.



Mes compétences :

Sage

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet