Sabrina DJELILI

Diplômée d'un Master 2 en Ingénierie Financière à l'IPAG Paris, je suis actuellement en contrôle interne et financier chez Bouygues Construction.



J'ai réalisé mes cinq années d'études supérieures à l'IPAG. Mon cursus orienté finance d'entreprise a été enrichie par la dimension internationale de mes expériences. En effet, j'ai mené une mission de chasseur de tête à Londres et effectué un semestre universitaire au sein de Westminster University, développant ainsi des qualités d'adaptation, d'ouverture d'esprit et de maîtrise de la langue anglaise.



Viadeo est un outil qui me permet d'enrichir mon réseau professionnel, d'échanger avec des profils variés, et ainsi de pouvoir partager avec mes contacts nos experiences.



Mes compétences :

Analyse crédit

Analyse des écarts

Consolidation

Contrôle de gestion

Performance

Reporting

Risque de contrepartie