Wahiba DJELILI

Je suis actuellement à la recherche d'un poste en CDD ou intérim



J'ai intégré la société Reckitt Benckiser à Massyle 12 décembre pour un CDD en tant qu'Assistante de Direction. Ma mission est terminée



Assistante à la direction de la Transformation pour Servier Monde je participe à l'élaboration et la diffusion des éléments de communication, tableaux de bord de suivi. Je coordonne et mets à jour l’animation visuelle de l’avancement des projets. Je gère également la partie administrative, déplacements, agenda, commandes de l'équipe composée pour le moment de 5 personnes



Assistante de Direction R&D chez Sanofi

J'ai en charge une équpe de 8 personnes. J'organise des séminaires. Je gère les agendas, les déplacements. J'organise des conférences Téléphoniques France et international



Assistante à la Direction Médicale de PFIZER .

J'ai en charge la relation et la gestion des contrats avec des KOL (Key. Organisation d'évènements : congrès, symposium, colloques, conférences en France et à l'étranger.





Responsable des services généraux : CCE SNCF

J'ai la responsabilité les services courrier, accueil, maintenance et les travaux d'imprimerie, soit 5 personnes.

J'ai en charge le suivi budget, gestion des portables et de la téléphonie fixe



Responsable achats/services généraux RISC GROUP

Responsable des ouvertures/fermetures d'agences/filiales en France,

Responsable de la sécurité et l'entretien des locaux siège et agences

Gestionnaire de la flotte automobile, téléphonie mobile.

Je valide les commandes.

Je suis membre du CHSCT. J'ai une assistante pour me seconder.



Acheteur PORGES

Je négocie les meilleures conditions d'achats, mets en place une politique de réduction des coûts, sélectionne les produits qui répondent au mieux aux besoins de l'entreprise, constitue un portefeuille de fournisseurs.

J'assure un contrôle et suivi réguliers de la relation client/fournisseur pour augmenter la confiance et la performance. J'ai en charge le traitement des demandes d'achats et la validation de l'ensemble des commandes dans le respect des procédures internes.





Responsable des services généraux PORGES

Je coordonne l'ensemble des activités liées à la sécurité et l'entretien des locaux

J'organise, supervise et planifie les déménagements, travaux, interventions

J'apprécie les besoins en interne et y apporte des solutions adaptées.



Assistante à la maîtrise d'ouvrage PORGES

Je coordonne le projet d'intégration d'un progiciel pour le compte de la DSI.

Je suis membre permanent des comités Avancement et pilotage. Je rédige les comptes rendus.

Je détermine le coût du temps passé pars les key users. Je forme les utilisateurs à ce nouvel outil



Assistante de direction bilingue Recherche et Développement PORGES

Je suis en charge des achats, de l'organisation quotidienne du service, support de l'activité et de certains dossiers liés aux projets.



Assistante de direction bilingue Opérations Internationales : ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

je suis en charge de l'organisation quotidienne du service, support de l'activité.

Mon goût prononcé pour les chiffres m'a valu d'avoir la responsabilité d'élaborer les différents tableaux de bord liés à l'activité commerciale de l'entreprise et d'en analyser les résultats.



Attachée commerciale : Arts de la table - DMD

Je prospecte et développe une clientèle haut de gamme "clés en mains", composée de décorateurs, constructeurs, chaînes hôtelières. Mon activité est tournée essentiellement vers les pays du Golf, Emirats, USA.

J'analyse les besoins, je formalise les demandes. Je suis les commandes jusqu'à leur règlement.

Mes qualités relationnelles m'ont ouvert les portes des plus grandes entreprises (Jansen, Elysée, Bouygues, Accor..)



Finance : OGER INTERNATIONAL

J'ai débuté ma carrière comme comptable et acquis une expérience en comptabilité générale et analytique



Formation initiale

- DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à l’Université Paris Sud 11



Mes compétences :

SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION

ANGLAIS COURANT

Finance

RELATION CLIENTELE

NEGOCIATION ACHATS

ORGANISATION DU TRAVAIL

Industrie pharmaceutique

ACHATS

Gestion

Relationnel

Management

Vente

Services généraux