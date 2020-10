Philippe MONACO

"je crois beaucoup en la chance, et je constate que plus je travaille et plus la chance me sourit".

Thomas JEFFERSON.



Pour exercer le métier de manager, polyvalence, autonomie et rigueur sont les clés du succès. C'est grâce à ces qualités que j'ai pu mener à bien, les objectifs et les missions qui m'ont été confiées tout au long de mon parcours.

Mes évolutions professionnelles constantes et mes 18 années d’expérience m'ont permis de développer un esprit stratégique et m’ont amené à gérer en parfaite autonomie, le recrutement, la formation et le développement de mes équipes commerciales.



Dynamique et motivé, mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir les compétences suivantes:



Commercial:



Garantir la bonne application de la politique commerciale globale de l’entreprise.

Centraliser toutes les informations utiles à la bonne connaissance de l ‘économie régionale et à son approche commerciale.

Identifier des pistes de développement régional spécifiques visant à accroitre le CA.

Participer aux comités de direction.

Négocier les contrats complexes ou grands comptes.



Management :



Diriger et animer la force commerciale.

Recruter les commerciaux

Former et accompagner les commerciaux sur le terrain.

Animer les réunions



Gestion :



Suivre les résultats individuels et collectifs.

Valider l’atteinte des objectifs.

Contrôler les budgets.

Analyser les résultats.

Garantir la bonne gestion administrative de la région.

Assurer les reporting régionaux à la direction commerciale.



Mes compétences :

Management commercial

VENTE B to B

Formation aux techniques de ventes

Management d'équipes

Animer une réunion commerciale

Recrutement de commerciaux

Recrutement cadres