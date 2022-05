Sabrina DUNKAN

Après un parcours dans l’industrie pharmaceutique en tant que déléguée médicale, j’ai décidé de m’orienter vers le rôle de Conseillère en Insertion Professionnelle .



J’ai acquis lors de mes différentes expériences les qualités d’écoute, de compréhension et une facilité d’adaptation face aux personnes.



J'ai fais le choix de me former en alternance au métier de Conseiller en Insertion Professionnelle au centre AFPA de Brest à partir de septembre 2018. Je suis à la recherche d'une structure au sein de laquelle je pourrais développer mes qualités relationnelles tout en me formant sur une période de 9 mois

(1 semaine AFPA / 3 semaines entreprise)



Je souhaiterai mettre à profit mes acquis, mes connaissances et mon expérience, dans un esprit d'équipe où je pourrais ainsi démontrer tout mon intérêt pour cette activité.



Mes compétences :

Créative

Santé

Communication

Infographie

Photographie

Esprit d'équipe

Presse

Adaptabilité

Ecoute

Autonomie

Ambition

Organisation d'évènements

Dispositifs médicaux

Implication

esprit de compétition, esprit d'équipe, autonomie,

dermatologie, infectiologie, urologie, antalgie, d

TEAMS, Adobe, windows XP, aperture, lightroom,