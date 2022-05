Sabrina DUPUY

Je me suis cassé le poignet en 2012, depuis j'ai étais reconnu travailleur handicaper , je dois donc me reconvertir vers un métier ou je n aurais pas d efforts a faire avec ma main droite.

C 'est pour cela que je serai intéressé de travailler dans votre nouvel établissement qui va se faire au grand mail a saint paul les dax, étant seule avec mes trois enfants j'ai vraiment besoin de trouver un travail et même si je n'ai pas de connaissance dans se domaine je suis prête a apprendre et je pense que ma convivialité et mon approche envers les personnes me servirons , j'espère donc avoir une chance d' essayer.