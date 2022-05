Sabrina ELISABETH

Médium, voyante et Magnétiseuse.



La voyance est un don de naissance qui fait partie de moi et demande une grande sensibilité et amour de l'autre.

Médium, j'ai très jeune, ressenti des prémonitions que je croyais être le fruit du hasard.

Je n'avais pas conscience que je possédais des capacités particulières.

Mes perceptions médiumniques se sont affinées dans le temps et j'ai accepté ma différence comme un cadeau.

Le magnétisme est un don qui permet de soulager les douleurs et permet ainsi l'accompagnement vers la guérison.

Pour moi, c'est une PASSION et une immense joie de la partager avec vous.

Voyance directe par flashs et sur photos.

J'utilise les cartes comme support de divination.

Je pratique mon activité avec sincérité et droiture.

Je suis tenue au secret professionnel.

Je n'effectue aucun travail occulte (désenvoutement, sorcellerie, magie noire).



Mes compétences :

Cartomancie

Magnétisme

Medium

Radiesthésiste

Conseil RH