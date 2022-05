Sabrina FAIVRE

Bonjour.

Je suis donc Sabrina, j'ai 32 ans, et je suis actuellement en recherche active d'emploi. A la base, je suis hôtesse de caisse et je serai ravie de pouvoir retrouver le même poste et de pouvoir évoluer. Toutefois, je reste ouverte aux propositions d'emplois me permettant d'élargir mon horizon professionnel et personnel ainsi que d'acquérir de nouvelles compétences.

J'aurais aimé travailler avec les enfants en tant qu'auxiliaire puéricultrice, mais mes contre indications physiques m'en empêche.

Je suis passionnée par la fabrication de bijoux fantaisies, par la couture et par les vide greniers. J'aime tout ce qui fait maison.

Je suis dynamique, sociable, ponctuelle ... et comme personne n'est parfait, j'ai aussi des défauts : je suis spontanée, pointilleuse et têtue ...

J'espère que cette partie vous plaira et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter !!



Mes compétences :

Autonomie

Dynamique

Encaissement

Relations clients

Fidélisation client

Accueil des clients