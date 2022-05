Sabrina FLORENTIN

Depuis 8 ans, je développe mon esprit d’analyse et de synthèse, en suivant des dossiers à responsabilités. Dotée d'une forte capacité d'organisation et d'adaptation, je suis rapidement opérationnelle. Force de proposition, je m’investis dans la vie de l’entreprise et sur le terrain afin de trouver des solutions dans les temps impartis.



Mes compétences :

Déchets

Eau

Iso 14001

SME

Renouvellement de marchés

Suivi portefeuille prospects

Air

Audit

Iso 9001

Management de projets

Animation réunions

ICPE

Mise en conformité d'un système de production

Gestion des litiges

Veille réglementaire

Reporting

Formation

Analyse de données

Sens du service – Forte implication

Esprit d'équipe

Créativité et réactivité

Ouverte aux autres

Pédagogue et formateur

Persévérante et honnête

Trouver des prestataires

Polyvalante

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Trouver des solutions en temps réels

Aisance redactionnelle et relationelle