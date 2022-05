Sabrina FLUTRE

Solide expérience comme assistante(Word, Excel, Power Point).

Excellente bases en communication interne et externe : création de différents supports de communications, création d’une newsletter destinée aux adhérents, mise à jour du site Internet et gestion du back-office (Photoshop In Design, Wordpress et YMLP).

Création et réalisation d'un livre en auto-édition.

Dynamique, rigoureuse et parfaitement autonome.

Très bonne maîtrise des outils informatiques !



Mes compétences :

Accueil téléphonique. Suivi des dossiers adhérents

Back Office

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Wordpress

Adobe InDesign