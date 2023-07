Maryse FLUTRE

Acheteur et responsable de sous traitance, puis cadre commercial, j'ai acquis tous les incontournables de ces métiers.

Très bonne communiquante et dynamique, mon adaptation est immédiate à tous mes nouveaux postes, et notamment dans les missions de Coordinatrice.

En charge d'une équipe, je joue sur la responsabilisation de mes collaborateurs et leur autonomie.



Mes compétences :

Bon relationnel

Communiquante

dynamique

Relationnel