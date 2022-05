Sabrina GACE

Sabrina, Actuellement gérante de l'entreprise Toopti'Bio: boutique en ligne de produits de puériculture naturelle.



Après une expérience de 6 années au sein de Vivendi Games, un licenciement et une naissance, je me lance dans l'entrepreneuriat pour de la vente en réunion et sur un site marchand.



Mes compétences :

Outils informatiques spécialisés

Pack office

ERP

Commercial

Comptabilité générale

Gestion administrative

Administration des ventes

Intranet

Aluminium

SAP

Paye/Prsi

Oracle

OXYGENE

Lawson M3

JDEdwards Suite

IBM AS400 Hardware

Demand Planning

Baan