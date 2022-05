Dynamique et motivée, j'ai acquis au cours de mes expériences professionnelles et de stage, les qualités d'écoute et de compréhension nécessaire à ce poste tout en me familiarisant avec les outils mis à ma disposition. Ces qualités me permettent aujourd'hui de développer toutes les compétences et le savoir faire nécessaire pour travailler dans le domaine administratif, de la vente ou médical.