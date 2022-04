Amélie MINAIRE

Après des études en BTS tourisme et une solide expérience dans l'animation, cela m'a permis d'acquérir des capacités de gestion de la relation client. Aujourd'hui je suis en poste au sein de la société ALTAVIA pour un remplacement de congé maternité et je recherche activement un poste sur du long terme dans le domaine de la gestion client, que cela soit en termes de vente (compétences acquises lors de ma formation en BTS tourisme) ou en termes de gestion de porte feuille client afin que celui ci soit toujours satisfait des services d'une entreprise (compétences acquises par ma formation en BTS tourisme ainsi que par mes expériences professionnelles en tant qu'animatrice/seconde d'animation ainsi que par mon travail actuel) Je suis à l'écoute de toute proposition et je saurais mettre toutes mes capacités et ma motivation au service de l'entreprise. Bien que je n'ai pas beaucoup d'expériences professionnelles, je suis capable d'apprendre très rapidement afin d'être efficace et autonome.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Encadrement

Animation

Gestion des stocks

Accueil physique et téléphonique

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Organisation d'évènements

Gestion de la relation client