Sandrine TITREN

Ancienne Employée de la grande distribution, j'ai entrepris une démarche de reconversion dans les Ressources Humaines. Suite à un bilan de compétence qui a confirmé la faisabilité de mon projet de carrière, j'ai suivi une formation professionnelle d'Assistante Ressources Humaines qui m'a permis d'acquérir les compétences liées à ce domaine.

Je suis donc en recherche active d'un poste d'Assistante RH, avec une prédilection pour l'administration du personnel, la paie et la formation.



Mes compétences :

Élaboration et suivi administratif du plan de form

Participation à l'élaboration d'un profil de poste

Accueil et intégration des nouveaux embauchés

Garantie d'une veille juridique et sociale

Rédaction et diffusion d'une offre d'emploi et pré

Collecte des éléments nécessaires au traitement de

Élaboration et actualisation des supports de suivi

Mise en place et optimisation des procédures inter

Gestion administrative des salariés, depuis l'emba