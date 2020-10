Eric TITREN

Après 10 ans de développement sur SAP R2 puis R3 en SSII, j'ai décidé en 2005 de devenir Consultant Technico-fonctionnel SAP indépendant.



Mes plus de 20 années d'expérience sur SAP m'ont permis de mettre en oeuvre toutes les techniques de programmation ABAP (Reports, Interfaces, BAPI, BADI, Idoc, ALV, User Exit, ABAP OO...) et d'acquérir un grand nombre de connaissances fontionnelles sur de nombreux modules (IS-U - MM - SD - FI - CO - PP notamment).



Cette grande expérience me permet également de m'adapter très rapidement à un nouvel environnement fonctionnel ou technique.



Je serai disponible début Février 2021 pour toute mission basée en Île-de-France.