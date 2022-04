James TITREN

L'agent maritime, pour ma part consignataire au tramping, doit assistance à son client (armateur et/ou affréteur) qui le mandate. Son travail consiste pour une partie à relayer des informations et être le lien entre toutes les parties prenantes au bon déroulement d'une escale d'un navire dans un port. Sa particularité c'est qu'il est à la fois à son bureau pour la partie administrative qui consiste à traiter, préparer,mettre en oeuvre; et en même temps il rencontre les commandants à bord des navires à quai, s'entretient avec les différent intervenant portuaires afin de coordonner et optimiser le temps d'escale.

Mais il peut aussi parfois remplir d'autres missions que lui confie un donneur d'ordre.

Comme le suivi de la construction d'un navire (un paquebot de croisière) ou une escale technique (comme un méga- yatch en escale technique) ou bien prendre à sa charge le suivi de ses navires à travers le monde; on parlera alors de fonction de "Hub Agent".

Son atout sera sa capacité à dire oui à toutes demandes de la part de ses clients tout en préservant leur intérêts.

Pour cela, il lui faudra un bon maillage de son réseau de relation et c'est pourquoi nous sommes là.

J'ai exercé ce fabuleux métiers pendant plus de 10 ans. J'ai eu de nombreuses réalisations.



