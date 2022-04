Erwan QUINIO

Initialement mes premières expériences furent dans le commerce, je me suis retrouvé par hasard dans le transport lors d'une expérience en Espagne dans l'industrie chimique et cela ne m'a plus quitté.

En passant par le centre des jeunes dirigeants ou j’ai rencontré de fabuleux créateurs d’entreprises passionnés, j’ai également trouvé un patron qui m’a formé au deux métiers du commerce et du transport et m’a intégré dans son réseau. Ceci m’a permis de vivre des expériences diverses dans des secteurs d’activités et des tailles d’entreprises multiples et variés.



Aujourd’hui cela me permet d’aimer et de connaitre mon produit pour le faire apprécier, et pour mon plus grand plaisir, mon travail est de promouvoir le transport routier et de faire évoluer les mœurs d'une entreprise internationale, qui n'avait jusqu'à peu, que d'égard pour l'aérien et le maritime.



Et quand la passion régit notre vie on ne peut que s’épanouir et s’efforcer de le véhiculer auprès des autres.





Mes compétences :

Management

Logistique

International

Supply chain

Gestion

Transport

Informatique

Incoterm