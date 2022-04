Erwan QUINIOU

Mes études aux Beaux-arts m’ont permis de développer créativité et sens artistique.



Ma mobilité dans différentes entreprises et régions de France est la preuve de ma persévérance et de mon adaptabilité face à de nouvelles tâches et techniques de travail.



Mon évolution vers la programmation web m'a permis aujourd'hui de me placer en tant que solide acteur de la communication grâce à une double compétence multisupport.



Je suis autodidacte, organisé et sérieux dans mon travail.



Mes compétences :

Webmaster

Infographie

PAO

Développement informatique

Web design

Marketing stratégique