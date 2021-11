Véronique VÉRONIQUE RICHARD (RICHARD)

Titutaire de l'attestation de capacité en transport marchandises, actuellement en poste, je reste à l'écoute du marché et ouverte à toute opportunité.



Expérience du transport frigorifique, surgelé, sec, national et international, régional, en messagerie, lot, demi-lot et complet.



Actuellement directrice d'agence d'affrétement, j'ai occupé différents postes :

- affréteur international

- resp. d'exploitation (5 ans)

- resp. transport (TAUT, fourgon, température dirigée)(5 ans)

- co gérante - associée d'une PME de transport (taut, en SPL), en régional et national (1 an)

- affréteur (6 ans)

- resp. expéditions / assistante logistique (2 ans)

- agent d'exploitation sur Rungis (en frigo) en regional (messagerie) (2 ans)

- secrétaire / comptable (10 ans)



J'ai managé des équipes de 5 a 150 personnes et j'ai toujours su fédérer mes collaborateurs (conducteurs et sédentaires) dans un climat de confiance, ce qui m'a permis d'atteindre mes objectifs (chiffre d'affaire, marge et rentabilité), en mettant en place les outils nécessaires à la maîtrise des coûts (optimisation des moyens et des transports) tout en garantissant la qualité de service à nos clients.



Je suis particulièrement vigilante au respect des réglementations, tout en restant proche du terrain et des clients et des sous-traitants.



Volontaire, dynamique, pro-active, j'ai une très bonne résistance au stress et j'adore relever de nouveaux défis, comme le démontre le fait de m'être lancée dans une création d'entreprise ou de mettre en place le service logistique au sein de la sté STAL



Je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise qui partage mes valeurs, à savoir : goût de la performance, respect du client et qui me permette d'évoluer professionnellement



Aujourd'hui j'aimerai relever un nouveau challenge et je suis prête à étudier toute proposition.



Mes compétences :

Gestion de projets

Sens commercial

Sens de l'engagement et du service

Management d'équipe

Négociation commerciale

Anglais (moyen)