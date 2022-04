Emmanuel MARY

Bonjour à tous,



J'ai la chance d'être Directeur Général de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine. Une chance, car c'est une aventure professionnelle formidable. Dans une ville "atypique" qui va chercher son développement avec force et détermination. Et avec une équipe solide et enthousiaste. Mon métier, généraliste du tourisme et du patrimoine, avec une spécialisation dans l'ingénierie des projets de développement, me fait rencontrer de multiples partenaires. Venus d'univers différents. Monde de l'industrie, du port, acteurs de la vie culturelle, du patrimoine et du tourisme... autant de rencontres qui enrichissent et construisent.

Je vis aussi une belle aventure en Tunisie dans le cadre d'une coopération du Conseil Départemental avec le Gouvernorat de Mahdia.



Mes compétences :

Muséographie

Ingénierie Tourisme / patrimoine

Formation et transmission

Direction générale

Médiation culturelle