Dynamique et enthousiaste, j'aime travailler sur des projets de développement touristique et culturel, axés sur le patrimoine et l'identité d'un territoire.

J'ai acquis au cours de mes expériences un excellent relationnel, de réelles capacités d'adaptation et d'organisation ainsi qu'une bonne méthodologie de projet.



Mes compétences :

Tourisme culturel