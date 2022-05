Sabrina GALLIEN

Je suis assistante de direction depuis + de 15 ans, pendant ces années j'ai pu occuper des postes très intéressants comme assistante Technique (nucléaire), assistante de Chantier notamment dans le BTP, le nucléaire et le naval et assistante de Direction/Ressources Humaines dans le nucléaire.

Assistante polyvalente, parfaitement autonome, je sais par mon esprit d'analyse et ma rigueur trouver la solution la mieux adaptée à chaque situation, je suis par nature celle sur qui l'on peut s'appuyer en toutes circonstances.

Mes expériences m'ont permis d'élargir mes connaissances et d'évoluer dans des secteurs riches en relations humaines.

je m'investis beaucoup dans le travail car j'aime me donner des objectifs. Le travail en équipe, l'envie d'apprendre, de créer est ma motivation première.

Qualités :

Sens de l'organisation et du contact, rigueur, discrétion, faculté à prendre des initiatives.