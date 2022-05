Sabrina GARCIA

Plus de 11 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’insertion professionnelle.



Titulaire d'une formation et d’une expérience administrative de plus de 20 ans, j'ai effectivement évolué au sein d’environnements différents tant dans le secteur commercial (5 ans), que dans le secteur de l’insertion (plus de 13 ans). Outre des compétences organisationnelles, j’ai ainsi pu développer mon sens de l’écoute et ma réactivité.



Ma connaissance des partenaires socio-professionnels locaux et ma capacité à m’investir sur un poste sont autant d’atouts qui me permettent de vous apporter ma collaboration pour l’accueil, l’information et les conseils aux demandeurs d’emploi. Ceci, tout en assurant une traçabilité écrite de l’ensemble des démarches.



Je reste à votre disposition pour de plus amples informations et vous trouverez ci joint un CV







Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Access

Ordivente

EBP Compta

Ordicompta

Commande fournitures

Accueil physique et téléphonique

Orientation clients

Rendez vous clients

Interface partenaires

Rédaction

Recherche documentaire

Internet