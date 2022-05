Sabrina GARSIA

Indépendante, pugnace, organisée, douée d'un sens inné des relations commerciales, consolidé par 25 années de commerce auprès des particuliers et des professionnels, très vite je deviens l'interlocutrice indispensable.

A l'écoute des besoins du client et du marché, j'offre à ma clientèle un conseil adapté à son besoin spécifique.

Chasseuse dans l'âme, je suis à l’affût des opportunités qui se concrétise rapidement grâce à ma constance.

Grace à mon expérience riche je m'adapte et réponds aux objectifs rapidement.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop