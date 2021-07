Sabrina GENDRY

Dynamique, Polyvalente, Rigoureuse et Organisée ... Je suis l'assistante qu'il vous faut.



Mes douze années d’expérience vous assurent de mes compétences administratives, commerciales et comptables.



J'ai travaillé dans des entreprises très variées, ce qui me permet de facilement m’intégrer à une équipe et à l'activité de l'entreprise.



Lors des différents postes occupés, j’ai été amenée à gérer des impératifs et à faire preuve d’initiative. Sérieuse et motivée, je suis prête à m’investir pour être opérationnelle dans les meilleurs délais.



Je souhaite que mon profil retienne votre attention et venir me présenter à vous lors d'un entretien.



Meilleurs vœux 2016



Mes compétences :

Commercial

Gestion

Comptabilité

Ressources humaines