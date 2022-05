Sabrina GEOFFROY

J' occupe actuellement un poste de commercial ( ou responsable développement client selon la terminologie utilisée par l' entreprise ).

Je suis en poste depuis maintenant 3 ans.



Ce poste est très complet puisque j' ai un rôle d' animation, de formation, d' accompagnement des réseaux bancaires avec lesquels ma société a un partenariat.



De par mes fonctions, j'interviens sur l' ensemble de la structure de ces réseaux: siège , directions régionales, direction de groupe, agences.



Je définis avec les sièges des réseaux bancaires la stratiégie commerciale à adopter et j' assure le suivi et le respect de la stratége adoptée.



Aujourd' hui, je souhaite élargir mes compétences et donner une orientation européenne ou internationale à mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Développement commercial

Immobilier