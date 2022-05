Sabrina GERARD-SHINE

L’objectif de Sagès Conseil est double : il est à la fois collectif et individuel.



Son but est tout d’abord d’accompagner les entreprises dans leurs recrutements, mais aussi de favoriser l’émergence de l’intelligence collective via des actions ciblées de coaching individuel et collectif.



Sagès Conseil a été également créé pour accompagner chacun et chacune qui souhaite prendre conscience de ses besoins et de ses forces, pour contribuer très humblement à son épanouissement.



Des ressources potentialisées en entreprise, de nouveaux collaborateurs guidés pour une intégration réussie, des individus épanouis et qui assument leurs choix… Sagès Conseil est à votre disposition pour échanger avec vous sur ces sujets aussi complexes que passionnants.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Communication

Vente

Intelligence Collective

Développement commercial

Coach

Négociation

Coaching individuel

Team Building

Recrutement

Coaching professionnel

Gestion de projet

Management