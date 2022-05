Sabrina GODEMERT BRUNAT

"Cela fait partie du travail du photographe de voir plus intensément que la plupart des gens. Il doit avoir et garder en lui quelque chose de la réceptivité de l'enfant qui regarde le monde pour la première fois ou du voyageur qui pénètre dans un pays étranger».



Il n’arrive pas un instant où mes doigts ne tremblent d’impatience à l’idée d’emprisonner chaque moment magique que vous créez. C’est un instinct vif, un appétit insatiable que j’ai développé au fur et à mesure de nos rencontres.



Les moments partagés à chaque séance m’ont confortée dans mon choix : celui de passer mon temps avec vous, à saisir l’instant d’une parcelle de votre vie et capturer votre lumière dans la pellicule.



La photographie m’est apparue comme une évidence, je cherchais un moyen de fixer dans le temps toute la beauté des décors que je voyais, saisir au vol les émotions que je ressentais, c’était devenu une quête, une passion… un Graal.



Chaque rencontre est différente, chaque séance est unique. C’est un moment de partage entre vous et moi.



Vous apportez dans vos bagages une aura qui vous est personnelle et de là, je laisse parler mon intuition, c’est un feeling, un jeu en quelque sorte, l’instinct suffit.



